Kubilay Akyuz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kubilay Akyuz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kubilay Akyuz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kubilay Akyuz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kubilay Akyuz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kubilay Akyuz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kubilay Akyuz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kubilay Akyuz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kubilay Akyuz 22 Şubat 1995 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kubilay Akyuz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kubilay Akyuz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beyoğlu Yeni Çarşı FK futbol takımında oynamaktadır. Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kubilay Akyuz'nin Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kubilay Akyuz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kubilayakyuzz/

Kubilay Akyuzboyu ve yaşı kaç

Kubilay Akyuz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kubilay Akyuz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Kubilay Akyuz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kubilay Akyuz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ekim 2008 yılında Damlaspor Alt

29 Ağu 2012 yılında Kasımpaşa U21

1 Temmuz 2015 yılında Kasımpaşa

22 Ağu 2017 yılında Eyüpspor

30 Haziran 2018 yılında Kasımpaşa

29 Ağu 2018 yılında Eyüpspor

5 Ağu 2019 yılında Sarıyer

16 Eylül 2020 yılında Kırklarelispor

3 Eylül 2021 yılında Van Spor FK

25 Temmuz 2022 yılında Karaköprü Bld

19 Ocak 2023 yılında B. Yeni Çarşı

Kubilay Akyuz kimdir

Kubilay Akyuz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kubilay Akyuz şuan Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Kubilay Akyuz nereli

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