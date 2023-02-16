Gokcan Gelmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokcan Gelmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gokcan Gelmen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gokcan Gelmen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gokcan Gelmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokcan Gelmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gokcan Gelmen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gokcan Gelmen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gokcan Gelmen 4 Ağu 1996 tarihinde Mersin şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gokcan Gelmen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Gokcan Gelmen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beyoğlu Yeni Çarşı FK futbol takımında oynamaktadır. Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Gokcan Gelmen'nin Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gokcan Gelmenboyu ve yaşı kaç

Gokcan Gelmen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gokcan Gelmen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Gokcan Gelmen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gokcan Gelmen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Eylül 2010 yılında Galatasaray Alt

1 Temmuz 2011 yılında Galatasaray U16

1 Temmuz 2012 yılında Galatasaray U17

1 Temmuz 2013 yılında Galatasaray U19

31 Ağu 2015 yılında Karagümrük

6 Temmuz 2018 yılında Altınordu

1 Ağu 2018 yılında Niğde Anadolu

30 Haziran 2019 yılında Altınordu

8 Ağu 2019 yılında E. Erokspor

10 Eylül 2020 yılında İçel İdmanyurdu

30 Haziran 2021 yılında E. Erokspor

25 Temmuz 2021 yılında İçel İdmanyurdu

29 Ağu 2022 yılında B. Yeni Çarşı

Gokcan Gelmen kimdir

Gokcan Gelmen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gokcan Gelmen şuan Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mersin Idmanyurdu (2007-2010), Galatasaray SK (2010-2015)

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Gokcan Gelmen nereli

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