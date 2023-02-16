Tolunay Yurtseven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tolunay Yurtseven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tolunay Yurtseven adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tolunay Yurtseven Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tolunay Yurtseven 15 Temmuz 1997 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tolunay Yurtseven Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tolunay Yurtseven, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beyoğlu Yeni Çarşı FK futbol takımında oynamaktadır. Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımına 25 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Tolunay Yurtseven'nin Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tolunay Yurtseven Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tolunay.yurtseven/

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Tolunay Yurtseven Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tolunay Yurtseven isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Tolunay Yurtseven Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tolunay Yurtseven futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Tuzlaspor

24 Ağu 2017 yılında Tire 1922 Spor

30 Haziran 2018 yılında Tuzlaspor

29 Ağu 2018 yılında Şile Yıldızspor

30 Haziran 2019 yılında Tuzlaspor

23 Ağu 2019 yılında Diyarbekir Spor

30 Ocak 2020 yılında Tuzlaspor

31 Ocak 2020 yılında Fethiyespor

3 Ağu 2020 yılında Tuzlaspor

17 Eylül 2020 yılında Etimesgut Bld

2 Ekim 2020 yılında Karaköprü Bld

30 Haziran 2021 yılında Etimesgut Bld

25 Ağu 2021 yılında B. Yeni Çarşı

Tolunay Yurtseven Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tolunay Yurtseven şuan Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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