Ben Fawcett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Fawcett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Fawcett adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Fawcett Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Fawcett 7 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Ben Thomas Fawcett şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Fawcett Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Haverfordwest County futbol takımında oynamaktadır. Haverfordwest County takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ben Fawcett'nin Haverfordwest County ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ben Fawcett Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Fawcett isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ben Fawcett Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Fawcett futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Haverfordwest

Ben Fawcett Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Fawcett şuan Haverfordwest County takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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