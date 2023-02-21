İori Humphreys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İori Humphreys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İori Humphreys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İori Humphreys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İori Humphreys 22 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Iori Thomas Humphreys şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İori Humphreys Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Haverfordwest County futbol takımında oynamaktadır. Haverfordwest County takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İori Humphreys'nin Haverfordwest County ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İori Humphreys Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İori Humphreys isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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İori Humphreys Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İori Humphreys futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2022 yılında Haverfordwest

İori Humphreys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İori Humphreys şuan Haverfordwest County takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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