Oscar Borg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Borg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Borg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Borg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Borg 5 Eylül 1997 tarihinde Sutton şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İngiltere,Malta uyrukludur.Gerçek adı da Oscar Francis Borg şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Borg Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quorum Sports Advisors yapmaktadır. Oscar Borg, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Haverfordwest County futbol takımında oynamaktadır. Haverfordwest County takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oscar Borg'nin Haverfordwest County ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oscar Borg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Borg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Oscar Borg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Borg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mart 2016 yılında Aston Villa U21

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Aralık 2018 yılında Braintree

2 Ağustos 2019 yılında Arenas Club

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

26 Mart 2021 yılında Stjarnan

18 Şubat 2022 yılında Haukar

12 Ocak 2023 yılında Haverfordwest

Oscar Borg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Borg şuan Haverfordwest County takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

West Ham United

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.