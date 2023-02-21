Corey Shephard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Corey Shephard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Corey Shephard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Corey Shephard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Corey Shephard 28 Aralık 1997 tarihinde Church Village şehrinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Corey John Shephard şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Corey Shephard Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Haverfordwest County futbol takımında oynamaktadır. Haverfordwest County takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Corey Shephard'nin Haverfordwest County ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Corey Shephard Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/coreyshephard97

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/coreyshephard8/

Corey Shephard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Corey Shephard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Corey Shephard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Corey Shephard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Newport County

1 Temmuz 2016 yılında Ton Pentre

12 Haziran 2017 yılında Cambrian & C.

1 Temmuz 2020 yılında Haverfordwest

4 Ekim 2021 yılında Merthyr Town

5 Ocak 2022 yılında Haverfordwest

Corey Shephard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Corey Shephard şuan Haverfordwest County takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Newport County (-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.