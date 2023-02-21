Ricky Watts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricky Watts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricky Watts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricky Watts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricky Watts 7 Kasım 1991 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Ricky David Watts şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricky Watts Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ricky Watts, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Haverfordwest County futbol takımında oynamaktadır. Haverfordwest County takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Ricky Watts'nin Haverfordwest County ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ricky Watts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricky Watts isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ricky Watts Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricky Watts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Haverfordwest

1 Temmuz 2016 yılında Aberystwyth

1 Temmuz 2017 yılında Haverfordwest

Ricky Watts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricky Watts şuan Haverfordwest County takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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