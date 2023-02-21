Lee İdzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee İdzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lee İdzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lee İdzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lee İdzi 8 Şubat 1988 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lee İdzi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Haverfordwest County futbol takımında oynamaktadır. Haverfordwest County takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lee İdzi'nin Haverfordwest County ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lee İdzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lee İdzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lee İdzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lee İdzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Haverfordwest

1 Ocak 2011 yılında Neath

1 Temmuz 2011 yılında Bangor City

1 Temmuz 2014 yılında Carmarthen

30 Ocak 2021 yılında Barry Town

1 Temmuz 2021 yılında Haverfordwest

Lee İdzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lee İdzi şuan Haverfordwest County takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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