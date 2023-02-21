Jamie Veale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Veale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Veale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamie Veale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamie Veale 28 Kasım 1996 tarihinde Merthyr Tydfil şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Jamie Laurence Veale şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamie Veale Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jamie Veale, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Haverfordwest County futbol takımında oynamaktadır. Haverfordwest County takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jamie Veale'nin Haverfordwest County ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jamie Veale Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Jamieveale_

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http://www.instagram.com/Jamieveale_/

Jamie Veale Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamie Veale isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Jamie Veale Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamie Veale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Merthyr Town

1 Temmuz 2020 yılında Aberystwyth

1 Temmuz 2022 yılında Haverfordwest

Jamie Veale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamie Veale şuan Haverfordwest County takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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