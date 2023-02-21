Elliott Dugan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elliott Dugan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elliott Dugan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elliott Dugan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elliott Dugan 18 Eylül 2000 tarihinde Bath şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elliott Dugan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adamus Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Haverfordwest County futbol takımında oynamaktadır. Haverfordwest County takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Elliott Dugan'nin Haverfordwest County ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elliott Dugan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elliott Dugan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elliott Dugan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elliott Dugan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ytterhogdals IK

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

30 Temmuz 2020 yılında APEA Akrotiri

26 Temmuz 2021 yılında Kouris Erimis

1 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2022 yılında Portadown

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

20 Eylül 2022 yılında Haverfordwest

Elliott Dugan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elliott Dugan şuan Haverfordwest County takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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