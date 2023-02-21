İoan Evans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İoan Evans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İoan Evans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İoan Evans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İoan Evans 22 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Ioan Langdon Evans şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İoan Evans Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İoan Evans, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Haverfordwest County futbol takımında oynamaktadır. Haverfordwest County takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İoan Evans'nin Haverfordwest County ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İoan Evans Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ioan_evs/

İoan Evans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İoan Evans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İoan Evans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İoan Evans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2018 yılında Newport U18

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Carmarthen

1 Ekim 2021 yılında Pontardawe

31 Ocak 2022 yılında Cefn Druids

1 Temmuz 2022 yılında Haverfordwest

İoan Evans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İoan Evans şuan Haverfordwest County takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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