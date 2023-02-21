Kyle Patten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Patten Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyle Patten adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyle Patten Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyle Patten 21 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyle Patten Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Haverfordwest County futbol takımında oynamaktadır. Haverfordwest County takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kyle Patten'nin Haverfordwest County ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kyle Patten Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kylepattenx

Kyle Patten Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyle Patten isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kyle Patten Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyle Patten futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Newport County

12 Eylül 2014 yılında Bath City

12 Ekim 2014 yılında Newport County

7 Ocak 2015 yılında Merthyr Town

5 Mart 2015 yılında Newport County

1 Temmuz 2015 yılında Merthyr Town

30 Ocak 2020 yılında Barry Town

1 Temmuz 2021 yılında Haverfordwest

Kyle Patten Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyle Patten şuan Haverfordwest County takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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