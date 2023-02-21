Jazz Richards kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jazz Richards Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jazz Richards adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jazz Richards Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jazz Richards 12 Nisan 1991 tarihinde Swansea şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Ashley Darel Jazz Richards şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jazz Richards Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMI Sports Management yapmaktadır. Jazz Richards, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Haverfordwest County futbol takımında oynamaktadır. Haverfordwest County takımına 6 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Jazz Richards'nin Haverfordwest County ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jazz Richards Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jazzrichards06/

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Jazz Richards Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jazz Richards isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jazz Richards Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jazz Richards futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Swansea

25 Ocak 2013 yılında Crystal Palace

31 Mayıs 2013 yılında Swansea

10 Eylül 2013 yılında Huddersfield

13 Aralık 2013 yılında Swansea

24 Ocak 2015 yılında Fulham

31 Mayıs 2015 yılında Swansea

2 Temmuz 2015 yılında Fulham

19 Temmuz 2016 yılında Cardiff

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

6 Mart 2021 yılında Haverfordwest

Jazz Richards Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jazz Richards şuan Haverfordwest County takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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