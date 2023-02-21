Jack Leahy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Leahy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Leahy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jack Leahy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jack Leahy 17 Eylül 2002 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İngiltere,İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jack Leahy Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Darren Dein yapmaktadır. Jack Leahy, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Haverfordwest County futbol takımında oynamaktadır. Haverfordwest County takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jack Leahy'nin Haverfordwest County ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Jack Leahy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jack Leahy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Brighton U18
9 Ekim 2020 yılında Merstham
1 Ocak 2021 yılında Brighton U18
26 Ağustos 2021 yılında Cardiff U21
31 Ocak 2023 yılında Haverfordwest
31 Mayıs 2023 yılında Cardiff U21
Jack Leahy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jack Leahy şuan Haverfordwest County takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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