Harri John kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harri John Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harri John adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harri John Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harri John 4 Nisan 2006 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harri John Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Haverfordwest County futbol takımında oynamaktadır. Haverfordwest County takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Harri John'nin Haverfordwest County ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Harri John Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harri John isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harri John Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harri John futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2022 yılında Haverfordwest

Harri John Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harri John şuan Haverfordwest County takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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