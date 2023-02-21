Zac Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zac Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zac Jones kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zac Jones ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zac Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zac Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zac Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zac Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zac Jones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zac Jones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zac Jones 27 Kasım 2000 tarihinde Wellington şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yeni Zelanda uyrukludur.Gerçek adı da Zac Maxwell Jones şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zac Jones Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zac Jones, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Haverfordwest County futbol takımında oynamaktadır. Haverfordwest County takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Zac Jones'nin Haverfordwest County ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zac Jones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zac Jones isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Zac Jones Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zac Jones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2017 yılında W. Phoenix Res.

1 Ağustos 2020 yılında Wellington P.

1 Şubat 2021 yılında Team Wellington

22 Mart 2021 yılında Miramar Rangers

29 Ocak 2022 yılında Haverfordwest

Zac Jones kimdir

Zac Jones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zac Jones şuan Haverfordwest County takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Zac Jones Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yeni Zelanda U20 takımında 21 numaralı formasıyla 9 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Zac Jones nereli

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