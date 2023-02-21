Rhys Abbruzzese kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rhys Abbruzzese Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rhys Abbruzzese adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rhys Abbruzzese Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rhys Abbruzzese 28 Mart 1998 tarihinde Trecynon şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rhys Abbruzzese Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rhys Abbruzzese, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Haverfordwest County futbol takımında oynamaktadır. Haverfordwest County takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rhys Abbruzzese'nin Haverfordwest County ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rhys Abbruzzese Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/rhysabo

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http://www.instagram.com/rhys_abo/

Rhys Abbruzzese Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rhys Abbruzzese isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Rhys Abbruzzese Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rhys Abbruzzese futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Cardiff U21

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2019 yılında Barry Town

1 Temmuz 2022 yılında Haverfordwest

Rhys Abbruzzese Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rhys Abbruzzese şuan Haverfordwest County takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rhys Abbruzzese Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gadlys RoversCardiff City

Galler U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

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