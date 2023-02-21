Jack Wilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Wilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Wilson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Wilson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Wilson 12 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Jack Bradley Wilson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Wilson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SME 83 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Haverfordwest County futbol takımında oynamaktadır. Haverfordwest County takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jack Wilson'nin Haverfordwest County ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jack Wilson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Wilson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jack Wilson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Wilson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Haverfordwest

Jack Wilson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Wilson şuan Haverfordwest County takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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