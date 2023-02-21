Henry Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henry Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Henry Jones kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Henry Jones ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Henry Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henry Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Henry Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henry Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henry Jones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henry Jones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henry Jones 18 Eylül 1993 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Henry Lloyd Jones şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henry Jones Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Henry Jones, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Haverfordwest County futbol takımında oynamaktadır. Haverfordwest County takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Henry Jones'nin Haverfordwest County ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Henry Jones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henry Jones isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Henry Jones Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henry Jones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Swansea U21

1 Temmuz 2016 yılında Bangor City

1 Temmuz 2017 yılında Fylde

24 Temmuz 2018 yılında Bala

1 Temmuz 2021 yılında Haverfordwest

Henry Jones kimdir

Henry Jones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henry Jones şuan Haverfordwest County takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Henry Jones nereli

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