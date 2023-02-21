Jordan Davies kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Davies Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Davies adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Davies Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Davies 16 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. Galler,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Levi Davies şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Davies Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jordan Davies, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Haverfordwest County futbol takımında oynamaktadır. Haverfordwest County takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jordan Davies'nin Haverfordwest County ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jordan Davies Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Davies isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordan Davies Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Davies futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2014 yılında Prestatyn

19 Nisan 2017 yılında Nantwich Town

1 Temmuz 2019 yılında Prestatyn

21 Eylül 2020 yılında Telford Utd

19 Mart 2021 yılında King's Lynn

1 Temmuz 2021 yılında Connah's Quay

14 Ocak 2022 yılında Haverfordwest

31 Mayıs 2022 yılında Connah's Quay

1 Temmuz 2022 yılında Haverfordwest

Jordan Davies Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Davies şuan Haverfordwest County takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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