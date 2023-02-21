Dylan Rees kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Rees Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Rees adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Rees Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Rees 17 Eylül 1996 tarihinde Haverfordwest şehrinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Dylan Patrick James Rees şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Rees Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Haverfordwest County futbol takımında oynamaktadır. Haverfordwest County takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dylan Rees'nin Haverfordwest County ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dylan Rees Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylan Rees isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dylan Rees Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Rees futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2017 yılında Karlstad BK

1 Temmuz 2017 yılında Cardiff Met

1 Temmuz 2021 yılında Haverfordwest

Dylan Rees Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Rees şuan Haverfordwest County takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dylan Rees Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Galler C takımında 2 numaralı formasıyla 19 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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