Lee Jenkins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Jenkins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lee Jenkins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lee Jenkins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lee Jenkins 30 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Lee Thomas Jenkins şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lee Jenkins Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Haverfordwest County futbol takımında oynamaktadır. Haverfordwest County takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lee Jenkins'nin Haverfordwest County ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lee Jenkins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lee Jenkins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lee Jenkins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lee Jenkins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Aberystwyth

1 Temmuz 2022 yılında Haverfordwest

Lee Jenkins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lee Jenkins şuan Haverfordwest County takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.