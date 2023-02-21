Elliot Scotcher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elliot Scotcher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elliot Scotcher kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elliot Scotcher ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Elliot Scotcher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elliot Scotcher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elliot Scotcher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elliot Scotcher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elliot Scotcher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elliot Scotcher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elliot Scotcher 3 Mart 1994 tarihinde Pembrokeshire şehrinde doğmuştur.  Galler uyrukludur.Gerçek adı da Elliot Jak Scotcher şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elliot Scotcher Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Haverfordwest County futbol takımında oynamaktadır. Haverfordwest County takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Elliot Scotcher'nin Haverfordwest County ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Elliot Scotcher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elliot Scotcher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Elliot Scotcher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elliot Scotcher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2017 yılında Aberystwyth

1 Temmuz 2017 yılında Barry Town

31 Ocak 2018 yılında Haverfordwest

1 Temmuz 2019 yılında Carmarthen

1 Temmuz 2020 yılında Haverfordwest

Elliot Scotcher kimdir

Elliot Scotcher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elliot Scotcher şuan Haverfordwest County takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Elliot Scotcher nereli

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