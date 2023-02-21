Bradley Bauress kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bradley Bauress Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bradley Bauress adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bradley Bauress Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bradley Bauress 28 Nisan 1996 tarihinde Liverpool şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Bradley Stephen Bauress şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bradley Bauress Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bradley Bauress, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bala Town futbol takımında oynamaktadır. Bala Town takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bradley Bauress'nin Bala Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bradley Bauress Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bradley Bauress isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bradley Bauress Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bradley Bauress futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Blackburn U21

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

18 Aralık 2015 yılında Colwyn Bay

21 Temmuz 2016 yılında Witton Albion

1 Temmuz 2017 yılında Barrow

9 Temmuz 2018 yılında Southport

30 Eylül 2020 yılında Chester

1 Temmuz 2021 yılında Bala

Bradley Bauress Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bradley Bauress şuan Bala Town takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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