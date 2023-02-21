Oliver Shannon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Shannon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oliver Shannon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oliver Shannon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oliver Shannon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Shannon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oliver Shannon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Shannon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Shannon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Shannon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Shannon 12 Eylül 1995 tarihinde Birkenhead şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Shannon Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bala Town futbol takımında oynamaktadır. Bala Town takımına 9 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Oliver Shannon'nin Bala Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oliver Shannon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Shannon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Oliver Shannon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Shannon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Clemson Tigers

19 Ocak 2018 yılında Atlanta

23 Mart 2018 yılında ATL UTD 2

30 Kasım 2018 yılında Atlanta

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

9 Ocak 2020 yılında Bala

Oliver Shannon kimdir

Oliver Shannon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Shannon şuan Bala Town takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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Oliver Shannon nereli

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