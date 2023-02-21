Adam Roscrow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Roscrow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Roscrow adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Roscrow Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Roscrow 17 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Roscrow Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Campeador Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bala Town futbol takımında oynamaktadır. Bala Town takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Roscrow'nin Bala Town ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Roscrow Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Roscrow isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Roscrow Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Roscrow futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Llantwit Major

1 Temmuz 2013 yılında Pontardawe

1 Temmuz 2014 yılında Cardiff Met

1 Temmuz 2019 yılında AFC Wimbledon

11 Ocak 2021 yılında The New Saints

1 Temmuz 2021 yılında Cardiff Met

31 Mayıs 2022 yılında The New Saints

1 Eylül 2022 yılında Bala

31 Mayıs 2023 yılında The New Saints

Adam Roscrow Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Roscrow şuan Bala Town takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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