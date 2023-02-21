Ross White kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ross White Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ross White adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ross White Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ross White 23 Haziran 1996 tarihinde Wrexham şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Nicholas Ross White şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ross White Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ross White, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bala Town futbol takımında oynamaktadır. Bala Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ross White'nin Bala Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ross White Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ross White isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ross White Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ross White futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Wrexham

1 Temmuz 2016 yılında Southport

1 Temmuz 2017 yılında Telford Utd

1 Temmuz 2022 yılında Bala

Ross White Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ross White şuan Bala Town takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Wrexham FC

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.