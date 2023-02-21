Luke Wall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Wall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luke Wall kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luke Wall ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luke Wall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Wall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luke Wall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Wall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Wall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luke Wall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luke Wall 11 Kasım 1996 tarihinde Liverpool şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Luke Sky Wall şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luke Wall Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Network UK yapmaktadır. Luke Wall, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bala Town futbol takımında oynamaktadır. Bala Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luke Wall'nin Bala Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luke Wall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luke Wall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Luke Wall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luke Wall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Blackburn U21

21 Kasım 2015 yılında Skelmersdale

19 Aralık 2015 yılında Blackburn U21

22 Temmuz 2016 yılında Accrington St.

1 Eylül 2016 yılında Skelmersdale

1 Ekim 2016 yılında Accrington St.

1 Şubat 2017 yılında Clitheroe

17 Mart 2017 yılında Accrington St.

18 Mart 2017 yılında Marine FC

31 Mayıs 2017 yılında Accrington St.

1 Temmuz 2017 yılında Bangor City

10 Temmuz 2018 yılında Stalybridge

29 Temmuz 2019 yılında Curzon Ashton

5 Ekim 2019 yılında Witton Albion

25 Ekim 2019 yılında Altrincham

9 Şubat 2020 yılında Warrington

1 Temmuz 2020 yılında Boca Gibraltar

9 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

9 Şubat 2021 yılında Lincoln FC

17 Ağustos 2021 yılında Rylands

12 Kasım 2021 yılında Widnes

1 Temmuz 2022 yılında Bala

Luke Wall kimdir

Luke Wall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luke Wall şuan Bala Town takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Luke Wall nereli

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