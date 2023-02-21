Harri Lloyd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harri Lloyd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Harri Lloyd kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Harri Lloyd ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Harri Lloyd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harri Lloyd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Harri Lloyd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harri Lloyd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harri Lloyd adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harri Lloyd Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harri Lloyd 30 Nisan 1997 tarihinde Oswestry şehrinde doğmuştur.  Galler uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harri Lloyd Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bala Town futbol takımında oynamaktadır. Bala Town takımına 10 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Harri Lloyd'nin Bala Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Harri Lloyd Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harri Lloyd isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Harri Lloyd Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harri Lloyd futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Cardiff Met

1 Temmuz 2018 yılında Llanrhaeadr

10 Ocak 2020 yılında Bala

Harri Lloyd kimdir

Harri Lloyd Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harri Lloyd şuan Bala Town takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Harri Lloyd nereli

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