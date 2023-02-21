Calum Woods kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calum Woods Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Calum Woods adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Calum Woods Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Calum Woods 5 Şubat 1987 tarihinde Liverpool şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Calum Jack Woods şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Calum Woods Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Calum Woods, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bala Town futbol takımında oynamaktadır. Bala Town takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Calum Woods'nin Bala Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Calum Woods Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Calum Woods isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Calum Woods Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Calum Woods futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Dunfermline A.

1 Temmuz 2011 yılında Huddersfield

1 Temmuz 2014 yılında Preston

23 Ocak 2019 yılında Bradford

1 Temmuz 2019 yılında Tranmere Rovers

31 Ekim 2020 yılında FC United

15 Aralık 2020 yılında SC East Bengal

1 Temmuz 2021 yılında Bala

Calum Woods Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Calum Woods şuan Bala Town takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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