David Edwards kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Edwards Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Edwards adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Edwards Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Edwards 3 Şubat 1986 tarihinde Pontesbury şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Galler,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da David Alexander Edwards şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Edwards Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Edwards, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bala Town futbol takımında oynamaktadır. Bala Town takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Edwards'nin Bala Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Edwards Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/_DaveEdwards

http://www.instagram.com/_daveedwards/

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David Edwards Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Edwards isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

David Edwards Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Edwards futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Shrewsbury

1 Temmuz 2007 yılında Luton

16 Ocak 2008 yılında Wolverhampton

26 Ağustos 2017 yılında Reading

7 Ocak 2019 yılında Shrewsbury

1 Temmuz 2021 yılında Bala

David Edwards Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Edwards şuan Bala Town takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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