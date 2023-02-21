Kieron Molloy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kieron Molloy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kieron Molloy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kieron Molloy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kieron Molloy {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kieron Molloy Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bala Town futbol takımında oynamaktadır. Bala Town takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kieron Molloy'nin Bala Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kieron Molloy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kieron Molloy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kieron Molloy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kieron Molloy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2023 yılında Bala

Kieron Molloy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kieron Molloy şuan Bala Town takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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