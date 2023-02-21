Paul Rutherford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Rutherford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Rutherford adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Rutherford Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Rutherford 10 Temmuz 1987 tarihinde Moreton şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Paul Leslie Rutherford şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Rutherford Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paul Rutherford, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bala Town futbol takımında oynamaktadır. Bala Town takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Paul Rutherford'nin Bala Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Paul Rutherford Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Rutherford isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Rutherford Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Rutherford futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Chester City

21 Temmuz 2009 yılında Barrow

1 Temmuz 2013 yılında Southport

1 Temmuz 2016 yılında Wrexham

1 Temmuz 2021 yılında Bala

Paul Rutherford Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Rutherford şuan Bala Town takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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