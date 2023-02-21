Naim Arsan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naim Arsan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naim Arsan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naim Arsan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naim Arsan 14 Aralık 1993 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naim Arsan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bala Town futbol takımında oynamaktadır. Bala Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Naim Arsan'nin Bala Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Naim Arsan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Naim Arsan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Naim Arsan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naim Arsan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Penycae

8 Ağustos 2014 yılında Conwy

1 Temmuz 2015 yılında Cefn Druids

1 Temmuz 2021 yılında Newtown

1 Temmuz 2022 yılında Bala

Naim Arsan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naim Arsan şuan Bala Town takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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