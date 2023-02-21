Antony Kay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antony Kay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antony Kay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antony Kay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antony Kay 21 Ekim 1982 tarihinde Barnsley şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Antony Roland Kay şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antony Kay Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antony Kay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bala Town futbol takımında oynamaktadır. Bala Town takımına 25 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Antony Kay'nin Bala Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antony Kay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antony Kay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antony Kay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antony Kay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında FC Barnsley

1 Temmuz 2007 yılında Tranmere Rovers

1 Temmuz 2009 yılında Huddersfield

10 Ağustos 2012 yılında MK Dons

1 Temmuz 2016 yılında Bury

1 Temmuz 2017 yılında Port Vale

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2020 yılında Chorley

25 Ağustos 2020 yılında Bala

Antony Kay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antony Kay şuan Bala Town takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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