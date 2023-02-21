Nathan Burke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Burke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nathan Burke kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nathan Burke ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nathan Burke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Burke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nathan Burke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Burke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Burke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Burke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Burke 15 Eylül 1995 tarihinde Liverpool şehrinde doğmuştur.  İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Burke Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Network UK yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bala Town futbol takımında oynamaktadır. Bala Town takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nathan Burke'nin Bala Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nathan Burke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathan Burke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Nathan Burke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Burke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Warrington

1 Ocak 2016 yılında Bala

1 Temmuz 2020 yılında FC United

8 Eylül 2020 yılında City of Liverp.

27 Ocak 2023 yılında Bala

Nathan Burke kimdir

Nathan Burke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Burke şuan Bala Town takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nathan Burke nereli

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