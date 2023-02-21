Lassana Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lassana Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lassana Mendes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lassana Mendes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lassana Mendes 26 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. Gine-Bissau,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Lassana Nalatche Mendes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lassana Mendes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PES FOOTBALL AGENCY yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bala Town futbol takımında oynamaktadır. Bala Town takımına 29 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Lassana Mendes'nin Bala Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lassana Mendes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lassana Mendes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lassana Mendes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lassana Mendes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Stalybridge

19 Eylül 2017 yılında Colwyn Bay

29 Temmuz 2019 yılında Bala

Lassana Mendes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lassana Mendes şuan Bala Town takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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