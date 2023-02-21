Kieran Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kieran Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kieran Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kieran Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kieran Smith 3 Haziran 1992 tarihinde Chester şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Kieran Lewis Smith şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kieran Smith Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bala Town futbol takımında oynamaktadır. Bala Town takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Kieran Smith'nin Bala Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kieran Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kieran Smith isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kieran Smith Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kieran Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Bala

17 Temmuz 2017 yılında Tasman United

1 Temmuz 2018 yılında Bala

Kieran Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kieran Smith şuan Bala Town takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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