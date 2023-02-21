Chris Venables kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Venables Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Venables adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Venables Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Venables 23 Temmuz 1985 tarihinde Shrewsbury şehrinde doğmuştur. Galler,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Venables Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chris Venables, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bala Town futbol takımında oynamaktadır. Bala Town takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Chris Venables'nin Bala Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chris Venables Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Venables isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chris Venables Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Venables futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Caersws

1 Temmuz 2007 yılında Welshpool

1 Temmuz 2008 yılında Aberystwyth

1 Temmuz 2009 yılında Llanelli

1 Ocak 2013 yılında Aberystwyth

1 Temmuz 2016 yılında Bala

Chris Venables Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Venables şuan Bala Town takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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