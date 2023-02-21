George Newell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Newell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Newell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Newell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Newell 27 Ocak 1997 tarihinde Formby şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da George Stephen Newell şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Newell Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bala Town futbol takımında oynamaktadır. Bala Town takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. George Newell'nin Bala Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

George Newell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Newell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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George Newell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Newell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Everton U18

1 Temmuz 2015 yılında Bolton U23

5 Ağustos 2016 yılında Fylde

31 Mayıs 2017 yılında Bolton U23

24 Temmuz 2017 yılında Motherwell FC

31 Ocak 2019 yılında Albion Rovers

5 Mayıs 2019 yılında Motherwell FC

10 Eylül 2019 yılında Southport

2 Aralık 2021 yılında Marine FC

18 Ocak 2022 yılında Southport

27 Temmuz 2022 yılında Bala

George Newell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Newell şuan Bala Town takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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