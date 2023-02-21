James Davies kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Davies Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Davies adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Davies Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Davies 2 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da James Rhys Davies şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Davies Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bala Town futbol takımında oynamaktadır. Bala Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. James Davies'nin Bala Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

James Davies Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Davies isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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James Davies Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Davies futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Llanfair United

1 Temmuz 2017 yılında Cefn Druids

1 Temmuz 2020 yılında Newtown

1 Temmuz 2022 yılında Bala

James Davies Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Davies şuan Bala Town takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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