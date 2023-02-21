Dan Clark kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Clark Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Clark adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dan Clark Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dan Clark 11 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dan Clark Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bala Town futbol takımında oynamaktadır. Bala Town takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dan Clark'nin Bala Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dan Clark Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dan Clark isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dan Clark Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dan Clark futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Bala Town U19

6 Temmuz 2022 yılında Bala

Dan Clark Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dan Clark şuan Bala Town takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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