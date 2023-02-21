Alex Ramsay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Ramsay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Ramsay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Ramsay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Ramsay 15 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Ramsay Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alex Ramsay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bala Town futbol takımında oynamaktadır. Bala Town takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Alex Ramsay'nin Bala Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alex Ramsay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Ramsay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Ramsay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Ramsay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Caersws

30 Haziran 2011 yılında The New Saints

1 Temmuz 2013 yılında Rhyl

1 Temmuz 2016 yılında Bilinmiyor

1 Kasım 2016 yılında Caernarfon

1 Temmuz 2020 yılında Bala

Alex Ramsay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Ramsay şuan Bala Town takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Alex Ramsay Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Galler C takımında 1 numaralı formasıyla 19 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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