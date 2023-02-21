Oliver Southern kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Southern Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oliver Southern kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oliver Southern ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oliver Southern kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Southern Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oliver Southern kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Southern Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Southern adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Southern Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Southern 14 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur.  İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Oliver Samuel Southern şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Southern Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bala Town futbol takımında oynamaktadır. Bala Town takımına 7 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Oliver Southern'nin Bala Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oliver Southern Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Southern isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Oliver Southern Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Southern futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Curzon Ashton

7 Ağustos 2021 yılında Bala

Oliver Southern kimdir

Oliver Southern Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Southern şuan Bala Town takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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Oliver Southern nereli

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