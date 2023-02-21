Nathan Peate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Peate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Peate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Peate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Peate 2 Mayıs 1991 tarihinde Wrexham şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Galler uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Peate Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nathan Peate, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bala Town futbol takımında oynamaktadır. Bala Town takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Nathan Peate'nin Bala Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nathan Peate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathan Peate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nathan Peate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Peate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Llandudno

4 Ocak 2017 yılında Cefn Druids

1 Temmuz 2020 yılında Bala

Nathan Peate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Peate şuan Bala Town takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.