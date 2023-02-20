Bradley Bourgeois kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bradley Bourgeois Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bradley Bourgeois adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bradley Bourgeois Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bradley Bourgeois 13 Nisan 1994 tarihinde Cypress, Texas şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bradley Bourgeois Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tulsa futbol takımında oynamaktadır. FC Tulsa takımına 31 Aralık 2019 tarihinde katılmıştır. Bradley Bourgeois'nin FC Tulsa ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Bradley Bourgeois Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Boushwa22

Bradley Bourgeois Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bradley Bourgeois isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bradley Bourgeois Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bradley Bourgeois futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Tulsa Hurricane

23 Aralık 2015 yılında Houston

25 Mart 2016 yılında RGV FC Toros

9 Haziran 2016 yılında Houston

14 Haziran 2016 yılında Kulüpsüz

22 Mart 2017 yılında Roughnecks FC

14 Aralık 2017 yılında Nashville SC

31 Aralık 2019 yılında Tulsa

Bradley Bourgeois Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bradley Bourgeois şuan FC Tulsa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.