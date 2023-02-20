Christopher Pearson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Pearson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Pearson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christopher Pearson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christopher Pearson 21 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Christopher Ricardo Junior Pearson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christopher Pearson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tulsa futbol takımında oynamaktadır. FC Tulsa takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christopher Pearson'nin FC Tulsa ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Christopher Pearson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christopher Pearson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christopher Pearson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christopher Pearson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2022 yılında Tulsa

Christopher Pearson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christopher Pearson şuan FC Tulsa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Christopher Pearson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jamaika U20 takımında 8 numaralı formasıyla 19 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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