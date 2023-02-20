Eric Bird kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Bird Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Bird adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Bird Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Bird 8 Nisan 1993 tarihinde Virginia Beach, Virginia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Bird Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tulsa futbol takımında oynamaktadır. FC Tulsa takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Eric Bird'nin FC Tulsa ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Eric Bird Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Bird isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Eric Bird Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Bird futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2015 yılında Philadelphia

27 Mayıs 2015 yılında Harrisburg City

30 Kasım 2015 yılında Philadelphia

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

16 Mart 2016 yılında RGV FC Toros

22 Aralık 2017 yılında Houston

30 Nisan 2018 yılında RGV FC Toros

30 Kasım 2018 yılında Houston

31 Mayıs 2019 yılında RGV FC Toros

30 Kasım 2019 yılında Houston

1 Ocak 2020 yılında Tulsa

Eric Bird Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Bird şuan FC Tulsa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Beach FC

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.