Luca Sowinsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Sowinsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Sowinsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Sowinsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Sowinsky 5 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Sowinsky Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Topnotch Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tulsa futbol takımında oynamaktadır. FC Tulsa takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luca Sowinsky'nin FC Tulsa ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Luca Sowinsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Sowinsky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Sowinsky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Sowinsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2022 yılında Tulsa

Luca Sowinsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Sowinsky şuan FC Tulsa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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